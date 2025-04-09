Aydın'da aranan 16 şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.Faaliyetlerde hırsızlık, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinde yoksun kılma, kasten yaralama, özel hayatın gizliliği, kumar ve diğer suçlardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve ifadeye yönelik aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.