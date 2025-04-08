Karadeniz'de iki mevsim bir arada

Doğu Karadeniz'de sahil bölümündeki kentlerde bahar havası yaşanıyor.Ancak yüksek kesimleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil...Vatandaşlar sahil kesiminde piknik, yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini çıkarıyor.Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor ve kayak yapılıyor.Yaz ve kış sporlarının aynı günde yapılabildiği bölge, yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.Nisan ayında kayak yapan Emre Karapınar, “Amatör olarak yıllardır kayak yapıyorum. Ergan Dağı ile Palandöken'de de kaydım ama Kop Dağı'ndaki pistin zevkini hiçbir kayak merkezi vermedi. Ailemizle buraya geldik. Çok keyifli eğlenceli vakit geçiyoruz' dedi.İzmir'den kayak için bölgeye gelen Murat Yılmaz da “Daha önce Palandöken'i görmüştük. Erzurum'dan ziyade Bayburt'taki Kop Dağı'nı tavsiye etmişlerdi. Biz de geldik gördük. Palandöken'i bize hiç aratmadı. Gayet güzel bir yer' diye konuştu.