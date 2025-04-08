Ankara'da kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adreste yapılan aramalarda 100 adet ruhsatsız tabanca ile 970 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.