İzmir'de suç örgütü operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde kapsamlı bir soruşturma başlattı.Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütleri hedef alındı.Çalışmada, liderliğini Umut G.'nin yaptığı bir suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek veya üye olmak, silahlı tehdit, nitelikli yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM suçlarını işledikleri tespit edildi.Örgüte, bu sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 23 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 şarjör, 116 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.Adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü lideri Umut G. dahil, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.