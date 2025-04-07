AK Parti'de MYK toplandı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.14'te başladı. Toplantıda; Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum ve önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından da sunum yapılacağı öğrenildi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de Meclis çalışmalarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.