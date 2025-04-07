  • USD: 37,93 - 38,00
  • EURO: 41,48 - 41,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'de MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ekleme: 7.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 7.04.2025 - 15:48 / Editör: Atilla Özbir
AK Parti'de MYK toplandı
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.14'te başladı. Toplantıda; Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum ve önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından da sunum yapılacağı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de Meclis çalışmalarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.