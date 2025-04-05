Tekirdağ'da miras katliamı! Yengesi ile yeğenini öldürdü

Tekirdağ Çerkezköy'de iddiaya göre M.G. miras paylaşımı nedeniyle tartıştığı yengesi ve yeğenini öldürdü, diğer yeğenini ise ağır yaraladı. Şüpheli, olay yerinden kaçamadan polis tarafından yakalandı.

M.G., aile apartmanındaki daireler nedeniyle arasının açık olduğu iddia edilen kardeşi Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi. Z.G.'nin dışarıda olduğu sırada M.G. evde yengesi ile tartıştı. Tartışmasının ardından da M.G. yengesi M.G., yeğeni F.G. ile aynı apartmanda oturan ve yukarı çıkan yeğeni E.B.T.' ye tabancayla ateş açtı.M.G., ardından E.B.T.'nin yaşadığı 1. Kattaki daireye yöneldi. Burada E.B.T.'nin eşi B.T. ye ateş açtı. Kurşun isabet etmezken, B.T evde bulunan 5 yaşındaki oğlu S.T. ve annesi Ş.U.'yu pencereden dışarı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri kısa sürede ulaştı. Ekipler M.G.'yi olay yerinden kaçamadan yakaladı.Gelen sağlık ekipleri, M.G. ve oğlu F.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.B.T. ise ambulansla hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.