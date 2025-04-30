Yeni evlenecek gençlere indirim desteği

Aile Yılı dolayısı ile yeni evlenecek gençlere özel sektörün katkılarıyla bir destek daha açıklandı.Bu destekte anlaşmaya varılan 20 firma, yeni evlenenler için alacakları eşyalarda indirim sağlayacak.EVLENECEK ÇİFTLERE ÖZEL İNDİRİMLERYeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı daha sunuluyor.Anlaşma yapılan 20 firma, evlenecek gençlere özel indirimler sunacak.Gençlerin evlenirken, mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmeleri mümkün.YÜZDE 5’TEN YÜZDE 35’E VARAN ORANLARDA İNDİRİMLERDestek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak.E-DEVLET'TEN İNDİRİM KODU İNDİRMEK YETERLİProjeden faydalanacak gençlerin, e-Devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanması mümkün.EVLENECEK GENÇLER DESTEKLENİYORAile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”, 81 ile yaygınlaştırıldı. Bugüne kadar projeye 98 bin çift başvuruda bulundu.Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gence, sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunuldu.Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gence, bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirildi.Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlere kredi ödemeleri yapılacak.