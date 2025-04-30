Sancaktepe'de iş merkezinde yangın
İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Sancaktepe'deki yangın, saat 07.00 sıralarında Merve Mahallesi, Gazi Caddesi'ndeki iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İçerisinde çeşitli fabrikalar bulunan iş merkezinden yoğun dumanlar yükselirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Yangın nedeniyle iş merkezinde zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İçerisinde çeşitli fabrikalar bulunan iş merkezinden yoğun dumanlar yükselirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Yangın nedeniyle iş merkezinde zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.