Engelli öğretmen atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen atamaları için tarih vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1381 engelli öğretmenin atamasının Çarşamba günü yapılacağını duyurmuştu.Bu duyurunun ardından beklenen atama, geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşti.62 FARKLI ÖĞRETMENLİK ALANINDA YAPILDIMillî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı.Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.ÖĞRETMENLER, 1 EYLÜL 2025 TARİHİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKBin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.YUSUF TEKİN AÇIKLAMA YAPTIMilli Eğitim Bakanı Tekin: "Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. Bin 381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar."