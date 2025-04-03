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Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın

Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Ekleme: 3.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 3.04.2025 - 15:46 / Editör: Atilla Özbir
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangınAnkara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde, Ankara Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan iki katlı bir mobilya dükkanında yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYEDEN YANGINA MÜDAHALE

Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcayan ekipler, alevlerin bitişikteki binaya sıçramasını önlemek için büyük bir mücadele veriyor. Müdahale sürerken, çevrede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın