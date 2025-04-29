Diyarbakır'da aranan şahıslar yakalandı

Diyarbakır'da yürütülen planlı ve titiz çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 2313 sayılı kanuna aykırılık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.11 YILDIR ARANIYORDUAyrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve karşılıksız yararlanma suçundan 11 yıldır aranan İ.E. isimli şahıs Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLERYakalanan O.A. ve İ.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.