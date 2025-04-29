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Beyaz Gazete
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Ağrı'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Ağrı’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet devrilirken, yaralanan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 29.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Ağrı'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı
Ağrı'da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

06 EAF 503 plakalı kamyonet, Hamur ilçesinden Ağrı il merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp, karşı şeride savrularak devrildi.

Kazada kamyonette bulunan Doğan K. ve Yunus T. isimli iki kişi yaralandı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ağrı'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı