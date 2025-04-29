Ağrı'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Ağrı’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet devrilirken, yaralanan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.06 EAF 503 plakalı kamyonet, Hamur ilçesinden Ağrı il merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp, karşı şeride savrularak devrildi.Kazada kamyonette bulunan Doğan K. ve Yunus T. isimli iki kişi yaralandıYaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.