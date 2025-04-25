Ünlü çiftten açıklama geldi

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlenmişlerdi.Uzun yıllardır evli olan çiftin bebek beklediği iddiaları son dönemde magazin manşetlerindeki yerini almıştı.Söylentilere göre Beren Saat'in 4 aylık hamile olduğu ortaya atılmıştı. Ünlü çift bebek iddialarına yanıt verdi.Saat, "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet." ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.Kenan Doğulu ise "Beren hamile değil arkadaşlar. Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3-5 kere oldu.” diyerek bebek iddialarına net bir cevap verdi.