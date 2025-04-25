Tekirdağ'da tamirhanede yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan oto kaporta ve boyama yapan iş yerinde, saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri gören kişinin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İş yerini saran alevlere müdahale eden itfaiyeciler, yangını söndürdü.İncelemede, iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.