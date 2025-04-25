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Tekirdağ'da jandarmadan skunk serasına baskın

Tekirdağ'ın Marmara ereğlisi ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle skunk üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi.

Ekleme: 25.04.2025 - 09:10 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ'da jandarmadan skunk serasına baskın
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde F.Ö. isimli şahsın uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 17 kök skunk bitkisi, 346 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, 1 öğütme aparatı, 1 klima, 4 fan, 14 aydınlatma lambası, 24 litre bitki besleyici gübre, 3 adet 7 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 8 adet 3 metrelik bağlantı kablosu, 13 plastik saksı, 1 adet filizlendirme kutusu, 3 vantilatör, 2 dijital termometre ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarmadan skunk serasına baskın