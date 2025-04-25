e-Devlet üzerinden başvuran alacak! Hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan dar gelirli vatandaşlara sevindiren bir haber geldi.Sosyal güvencesi olmayan ve gelir düzeyi belirli şartları karşılayan engelli bireyler için destek ödemeleri yapılıyor.Engelli bireylerin hayat kalitesini artırmayı amaçlayan bu destek programı, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ailelere nefes aldıracak.18 yaşını doldurmuş ve en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan vatandaşlar bu destekten yararlanabilecek.Destek ödemesinden faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin 7.368 TL’yi geçmemesi gerekiyor. Yani dört kişilik bir ailede toplam gelir 29.472 TL’nin altındaysa ve ailede en az bir engelli birey varsa, devletin sunduğu bu ödemeye başvurulabiliyor.Engelli oranına göre yapılan ödeme miktarları ise şöyle:%40 ila %69 arası engelli bireyler için aylık 3.723 TL%70 ve üzeri ağır engelli bireyler için ise aylık 5.584 TLBaşvuru yapmak isteyen vatandaşların sadece kimlik kartlarıyla birlikte başvuru noktalarına gitmeleri yeterli olacak.20 Şubat 2020 tarihinden sonra alınmış bir engelli sağlık kurulu raporu (yani engelli belgesi) ibraz edilmesi gerekiyor.E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler, sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Engelli Aylığı” yazarak başvuru formuna ulaşabilir ve birkaç adımda işlemini tamamlayabilir.