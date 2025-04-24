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O havalimanı rekor kırdı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre Milas-Bodrum Havalimanı 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Ekleme: 24.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:35 / Editör: Atilla Özbir
O havalimanı rekor kırdı!
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk üç ayında 297 bin 936 yolcuya ve 4 bin 296 uçuş trafiğine hizmet verdi. Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mart ayında hizmet verilen yolcu sayısı 109 367 kişi, uçak sayısı Bin 586 ve taşınan yük miktarı da 692 ton olarak gerçekleşti.