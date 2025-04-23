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Trabzon'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Trabzonlu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan'da şehit oldu.

Ekleme: 23.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:36 / Editör: Atilla Özbir
Trabzon'a şehit ateşi düştüTrabzon'un Maçka ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Piyade Onbaşı Berat Mecitözü Day, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Maçka ilçesi Barışlı mahallesinde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğunu açıkladı.

Trabzon'a şehit ateşi düştü