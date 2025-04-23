Trabzon'a şehit ateşi düştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Trabzonlu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan'da şehit oldu.
Trabzon'un Maçka ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Piyade Onbaşı Berat Mecitözü Day, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Maçka ilçesi Barışlı mahallesinde toprağa verilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğunu açıkladı.