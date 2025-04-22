Adıyaman'da DEAŞ operasyonu

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.