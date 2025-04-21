Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre batı bölgelerde son iki gündür etkili olan güneşli hava bugün yurt genelinde baharı hissettirecek. Ancak güneşe çok fazla alışmamak gerekiyor nitekim yeni bir yağışlı hava dalgası kapıya dayandı bile.Orta ve uzun vadeli hava tahmin raporuna göre Türkiye salı gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı birk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Beklenen kuvvetli sağanak yağış önce Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'de ardından Trakya hariç tüm bölgelerde etkili olacak. Sürekli hareket halinde olacak yağışlı hava kütlesinin gelecek hafta sonu da dahil olmak üzere günlerce süreceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas, Ordu, Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu artışın sürmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde özellikle kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Rüzgâr genel olarak kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney yönlü rüzgârlar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgârın güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olası tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.EDİRNE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 9°C, 21°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutluSAKARYA 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutluAFYON 6°C, 23°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutluADANA 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutluANTALYA 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutluBURDUR 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutluHATAY 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutluANKARA 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 26°C Parçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutluSİVAS 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutluKARABÜK 6°C, 25°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 8°C, 14°C Parçalı ve az bulutluAMASYA 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutluRİZE 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 16°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 3°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 25°C Parçalı ve çok bulutluVAN 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutluADIYAMAN 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 10°C, 28°C Parçalı ve az bulutluMARDİN 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu