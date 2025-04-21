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Beyaz Gazete
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Kırıkkale'de evlerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

Ekleme: 21.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:00 / Editör: Edin Uslu
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.

İKİ KİŞİNİN EVİNDE ARAMA
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.E.A. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 115 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi