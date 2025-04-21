Karaman’da yangın: 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Başyayla ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, 11 küçükbaş hayvanın canına mal olurken bir çapa motorunu da küle çevirdi.

Karaman’ın Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyünde, gece saatlerinde Ömer Aktürk’e ait ağılda çıkan yangın yürek burktu. Alevlerin kısa sürede sardığı ağıla jandarma ve Başyayla Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bir çapa motoru kül olurken, içerideki 11 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.İddialara göre yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini aydınlatmak için titiz bir çalışma yürütüyor.