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Beyaz Gazete
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Karaman’da yangın: 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Başyayla ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, 11 küçükbaş hayvanın canına mal olurken bir çapa motorunu da küle çevirdi.

Ekleme: 21.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Karaman’da yangın: 11 küçükbaş hayvan telef oldu
Karaman’ın Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyünde, gece saatlerinde Ömer Aktürk’e ait ağılda çıkan yangın yürek burktu. Alevlerin kısa sürede sardığı ağıla jandarma ve Başyayla Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaman’da yangın: 11 küçükbaş hayvan telef oldu

11 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bir çapa motoru kül olurken, içerideki 11 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

Karaman’da yangın: 11 küçükbaş hayvan telef oldu

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

İddialara göre yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini aydınlatmak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Karaman’da yangın: 11 küçükbaş hayvan telef oldu