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Muğla'da katliam gibi kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Marmaris’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekleme: 20.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:32 / Editör: Edin Uslu
Muğla'da katliam gibi kaza! 1 ölü, 4 yaralıMuğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkiinde öğle saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu.

Ekipler, kaza yerindeki yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralı olan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılara kaza yerinde müdahale ediliyor.

Muğla'da katliam gibi kaza! 1 ölü, 4 yaralı