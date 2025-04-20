Muğla'da katliam gibi kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Marmaris’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkiinde öğle saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu.Ekipler, kaza yerindeki yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralı olan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaralılara kaza yerinde müdahale ediliyor.