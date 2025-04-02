Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, LGS başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nasıl yapılır?LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.Kılavuza göre 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek LGS başvuruları, 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 16 Nisan’da sona erecek.LGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?Lise sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 02-16 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacak.Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru ŞartlarıÖrgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru ŞartlarıTürkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmakLGS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),- Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,- Onaylı Denklik Belgesi,- "Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nun (EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?Lise sınavı başvuruları için herhangi bir ücret ödenmeyecek.