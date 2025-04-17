Van'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da saat 11.45 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.