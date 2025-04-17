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Van'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Ekleme: 17.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Van'da deprem! Kandilli'den açıklama geldiTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Van'da saat 11.45 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.

Van'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi