Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 9.276,21 puandan başladı.Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.266,09 puandan tamamladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,12 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.276,21 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.