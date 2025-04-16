Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ordu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 şüpheli tutukladı. 11 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.
Ordu'da uyuşturucuya geçit yok.
Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 1 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram captagon maddesi ele geçirildi.
11 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.