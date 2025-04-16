Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucuya geçit yok.Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 1 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram captagon maddesi ele geçirildi.Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.