Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Saat 05.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Nurhak ilçesi olduğu açıklandı.Depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak kaydedildi.