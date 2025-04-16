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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş'ta saat 05.04’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte detaylar...

Ekleme: 16.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurduTürkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 05.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Nurhak ilçesi olduğu açıklandı.

Depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak kaydedildi.