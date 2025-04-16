Bakan Uraloğlu, Slovenya’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Slovenya’ya gitti. Bakan Uraloğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ile Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulundu. İncelemeler hakkında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, “Slovenya Altyapı Bakanı Sayın Alenka Bratusek ile Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulunduk. Türkiye’den Yapı Merkezi firmasının da ortak olduğu projede tünel ve viyadük inşaatı hızla sürüyor. NATM yöntemiyle kazılan tünellerde ciddi ilerleme sağlandı, Gabrovica Viyadüğü ise itme-sürme tekniğiyle inşa ediliyor. Ray altyapısından mekanik sistemlere kadar birçok kritik imalat, sahada titizlikle yürütülüyor. Türk mühendisliği Avrupa’da iz bırakmaya devam ediyor” dedi.