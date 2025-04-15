Bursa'da deprem! AFAD duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece İzmir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı birçok yerde hissedildi. Artçılar sürerken bu defa Bursa'da yürekler ağza geldi. Son günlerde Marmara'da meydana gelen depremler dikkat çekti.AFAD'ın internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre sabah saat 06:58 sularında Bursa'da deprem meydana geldi. Mustafakemalpaşa merkezli sarsıntının büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 12 kilometre olarak kayıtlara geçti. Bu depremden 15 dakika kadar önce Gemlik Körfezi'nde bir artçı kaydedilmişti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.