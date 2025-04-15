Adıyaman'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri art arda geliyor. AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da saat 12.15 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 15.7 km olarak ölçüldü.