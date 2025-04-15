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Beyaz Gazete
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Adıyaman'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

Ekleme: 15.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Adıyaman'da deprem! AFAD duyurduTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri art arda geliyor. AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da saat 12.15 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 15.7 km olarak ölçüldü.

Adıyaman'da deprem! AFAD duyurdu