Adıyaman'da deprem! AFAD duyurdu
AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri art arda geliyor. AFAD'dan alınan verilere göre Adıyaman'da saat 12.15 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 15.7 km olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 15.7 km olarak ölçüldü.