Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,80 yükselişle 9.456,17 puandan başladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,22 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.456,17 puana çıktı.Bankacılık Endeksi yüzde 1 artışla açılırken, düşen petrol fiyatlarından destek bulan havacılık hisseleri de yükselişini sürdürüyor. THY hisse geri alım programının da etkisiyle yükselişte!Banka hisselerinde de yüzde 1'in üzerinde yükselişler görülüyor.Borsa İstanbul, beklentiler doğrultusunda gerçekleşen cari açık rakamlarını da arkasına alarak açılış sonrası yükselişini sürdürüyor.Piyasalar küresel ticaret savaşlarını ve TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı.