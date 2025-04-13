Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:39'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 10,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.Öte yandan aynı bölgede saat 11.58 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken derinliği 4.42 km olarak bildirildi.