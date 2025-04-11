İngiltere'de Elon Musk'a yönelik protestolar

Elon Musk'a yönelik tepkiler bitmek bilmiyor...Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda da protestolara maruz kalmıştı.Ocak ayında yaşanan gelişmelerde Musk, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin'de kurulacağını duyurmuştu.Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikası, 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği gerekçesiyle Almanlar tarafından protesto edilmişti.Bu kapsamda 250'den fazla protestocu bir araya gelerek, fabrikanın kurulacağı alana giderek gösteri düzenlemişti.Protestocular ayrıca, fabrikanın bölgedeki içilebilir suyu yok edeceğini ve kirleteceğini belirterek, Tesla'yı suçlamışlardı.Şubat ayına gelindiğinde ise New York, Seattle, Kansas City ve Kaliforniya gibi birçok şehirde bir araya gelen protestocular, Tesla'nın showroom'larının önünde toplanmışlardı.Organizatörler, ülke genelinde düzinelerce noktada gösteri düzenlendiğini belirtirken, protestocular ise, Musk'ın Trump ile olan yakın ilişkisini eleştirmişti.Bazıları Trump yönetimini Nazilere benzeten pankartlar taşırken, Musk ise daha önce bu tür suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.Yaşananlar sonrası Tesla yatırımcıları, Musk'ın Trump yönetimiyle yakın ilişkisinin şirketin satışlarını nasıl etkileyeceğini sorgulamaya başlamışlardı.Özellikle liberal eyaletlerde yaşayan tüketicilerin bu durumdan etkilenerek Tesla'dan uzaklaşabileceği konuşuluyordu.Musk'a yönelik tepkinin diğer adresi bu kez İngiltere oldu...AFP'den edinilen bilgilerde, İngiltere'de, 'Herkes Elon'dan Nefret Ediyor' adlı kampanya grubu, servet eşitsizliğine dikkat çekmek istedi.Protesto kapsamında göstericiler, bir Tesla aracını hedef aldılar.Grup, hurdalığa gidecek bir Tesla aracı balyozla parçaladı. O anlar kayda alınırken, kullanıcılardan farklı yorumlar yapıldı.Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) danışmanlık yapan ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın serveti eriyor.Elon Musk'ın serveti, Tesla hisselerindeki sert düşüşlerle birlikte son dönemde ciddi bir darbe aldı.2024 Aralık ayında 480 dolar seviyesine ulaşarak rekor kıran Tesla hisseleri, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 50'den fazla değer kaybetti ve hisse başına 222 dolar seviyesine geriledi.Forbes'te yer alan habere göre bu düşüş, şirketin piyasa değerinin 1,5 trilyon dolardan 850 milyar dolara inmesine neden oldu.Musk'ın serveti de bu süreçte önemli ölçüde azaldı; Aralık 2024'te 486 milyar dolar olan net serveti, Nisan 2025 itibarıyla 300 milyar doların altına düştü. Bu, Musk'ın servetinde yaklaşık yüzde 38'lik bir kayıp anlamına geliyor.