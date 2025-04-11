Hatay'da annesini boğarak öldürdü

İskenderun ilçesinde 53 yaşındaki annesini boğarak tespit ettiği öğrenilen 20 yaşındaki genç, yaşlı kadını "içindeki şeytanı çıkarmak için" öldürdüğünü söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kan donduran cinayet....Denizciler Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü.Genç daha sonra ağabeyini arayıp,"Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattı.Olayın ihbarının ardından eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, psikolojisi bozuk olduğu öğrenilen genç gözaltına alındı.Kadın cenaze işlemlerinin ardından defnedilirken, 20 yaşındaki cinayet zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini içerisindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.Öte yandan mahallede yaşayan komşuları, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.