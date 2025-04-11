ABD-Çin geriliminde yeni perde! Çin'den misilleme hamlesi

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında gerilim yeniden tırmandı. Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamada Çin'e yönelik tarifelerin yüzde 145'e çıkarıldığı belirtilirken, Çin'den misilleme gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD mallarına uygulanacak gümrük tarifesinin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu.Çin'in açıklamasına göre, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik artırılmış gümrük tarifeleri 12 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Pekin yönetimi, bu adımın 'adil olmayan uygulamalara karşı gerekli bir cevap' olduğunu vurguladı.Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği mallara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise Çin bunu görmezden gelecek' dediABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den gümrük tarifeleri yoluyla çok faydalandığını söyleyerek 'Çin ile neler olacağını göreceğiz. Onlarla anlaşabilmeyi çok isterim' ifadelerini kullanmıştı.Trump, ABD'nin Çin ile ticaretinde çok ciddi oranlarda açık verdiğini ve bunun sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Trump 'Şimdi masayı yeniden kuruyoruz' dedi.Kararın ardından ABD borsalarında vadeli endeksler negatife döndü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ve Dow Jones vadelileri yüzde 0,2 oranında değer kaybetti. Uzmanlara göre, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda belirsizlikleri artırabilir.