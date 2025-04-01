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Beyaz Gazete
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İki ayda 15 kilo verdi

Onur Büyüktopçu, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mayıs ayında başlayacak ‘Çift Kişilik Oda’ adında romantik komedi türündeki dizi ile ekranlara döneceğini söyledi.

Ekleme: 1.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 1.04.2025 - 16:26 / Editör: Fehmi Öztürk
İki ayda 15 kilo verdi
Onur Büyüktopçu, İstanbul Nişantaşı’ndaydı. İki ayda 15 kilo verdiğini belirten oyuncu şöyle konuştu:

"Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum. Özellikle diyette zorlanıyorum. Kilo sağlıksız bir şey. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli."

İki ayda 15 kilo verdi


İki ayda 15 kilo verdi