İki ayda 15 kilo verdi

Onur Büyüktopçu, İstanbul Nişantaşı’ndaydı. İki ayda 15 kilo verdiğini belirten oyuncu şöyle konuştu:"Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum. Özellikle diyette zorlanıyorum. Kilo sağlıksız bir şey. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli."