Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den 'barış' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Brüksel'deki AB ve NATO temaslarının ardından ülkesinin, hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti..

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, AB zirvesine katılmak için gittiği Belçika'da yaptığı görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Zelensky, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir araya geldi.Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Zelensky, şu ifadeleri kullandı:Birçok ayrıntıyı görüşmeyi başardık. Tüm liderlerin desteği için minnettarım.Barışa doğru hızlı bir ilerlemenin mümkün olduğu vizyonunu sundum ve ortaklarımızla birlikte savaşı durdurabilecek, güvenliği garanti altına alabilecek, adil ve kalıcı bir barışı sağlayabilecek adımların neler olduğunu anlıyoruz. Pratik öneriler hazırlıyoruz.