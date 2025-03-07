Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul Sarıyer Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolup 3 gece 4 gün sonra baygın halde bulunup hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan 5 buçuk saatlik otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda bulunmuştu. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Gürel gece saat 03.00'te hayatını kaybetti. Ece Gürel'in cenazesi sabah saat 07.00 sıralarında hastaneden Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5,5 saat süren otopsinin ardından Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKEce Gürel (36) için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip Güneşli Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra İstanbul'da toprağa verilecek.