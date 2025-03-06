Siverek'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü var

Siverek-Diyarbakır kara yolu 13. kilometresinde Ramazan Öngün (65) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Ramazan Öngün ile otomobildeki Vesile Öngün (50) kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.