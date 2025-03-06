Adana'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan torbacı şebekesini belirledi.Bunun üzerine ekipler yaptığı teknik ve fiziki çalışmada 6 şüpheli belirlendi.Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, 6'sı da yakalandı.Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 867,08 gram metamfetamin, 17,23 gram bonzai, 125 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.