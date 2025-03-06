Adana'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama
Kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan torbacı şebekesine operasyon yapılırken 1'i kadın 6 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Adana'da zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan torbacı şebekesini belirledi.
6 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Bunun üzerine ekipler yaptığı teknik ve fiziki çalışmada 6 şüpheli belirlendi.
Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, 6'sı da yakalandı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 867,08 gram metamfetamin, 17,23 gram bonzai, 125 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.