İstanbul'da halk otobüsünde yangın

Büyükçekmece ilçesinde yolun kenarında park halinde bulunan bir İETT otobüsü gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Kısa sürede söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yol kenarına park edilen bir İETT otobüsü, sabahın erken saatlerinde alevlere teslim oldu.Sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede otobüsü sardı.Muratçeşme Mahallesi’nden duman ve alevler yükselirken yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti.Otobüsü kaplayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.