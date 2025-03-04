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Beyaz Gazete
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Çorum'da akraba kavgası: 2 yaralı

Kent merkezinde akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 4.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 4.03.2025 - 10:33 / Editör: Edin Uslu
Çorum'da akraba kavgası: 2 yaralıÇorum'un merkezine bağlı bir mahallede Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.’yı yaraladı.

BIÇAKLA SALDIRDI
Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.’nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da akraba kavgası: 2 yaralı