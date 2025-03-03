Çorum'da seyir halindeki araca silahlı saldırı

Çorum'da husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavga, aksiyon filmlerini aratmadı....Otomobil, İnönü Caddesi'nde seyreden H.M., otoyolda seyrettiği sırada husumetli olduğu C.S. ve M.S. ile karşılaştı.Otomobil sürerken camdan cama kavga etmeye başlayan şahıslar, birden silahlarına sarıldı.H.M. ile aynı araçta bulunan C.S. ve M.S isimli şüpheliler, seyir halindeki araçlardan birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.Silahlı kavgada H.M. araç içerisinde vurarak yaralandı.Aracından inen H.M., cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, C.S. ve M.S. ise olayın ardından, kullandıkları pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.