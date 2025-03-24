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Beyaz Gazete
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İstanbul'da AVM'de bıçaklı kavga

Esenyurt'ta alışveriş merkezinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan saldırgan yakalandı.

Ekleme: 24.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:37 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da AVM'de bıçaklı kavga
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan biri, bıçak çıkardı.

İstanbul'da AVM'de bıçaklı kavga

BIÇAKLI SALDIRGAN KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırgan, tartıştığı kişiyi elindeki bıçakla yaraladı.

Yaralı kanlar içerisinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırgan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı kişi, ihbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekibi tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da AVM'de bıçaklı kavga