İstanbul'da AVM'de bıçaklı kavga
Esenyurt'ta alışveriş merkezinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan saldırgan yakalandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflardan biri, bıçak çıkardı.
BIÇAKLI SALDIRGAN KAÇARKEN YAKALANDI
Saldırgan, tartıştığı kişiyi elindeki bıçakla yaraladı.
Yaralı kanlar içerisinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırgan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı kişi, ihbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekibi tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.