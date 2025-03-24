İstanbul'da AVM'de bıçaklı kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz iki kişi arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Kavga sırasında taraflardan biri, bıçak çıkardı.Saldırgan, tartıştığı kişiyi elindeki bıçakla yaraladı.Yaralı kanlar içerisinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırgan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.Yaralı kişi, ihbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekibi tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.