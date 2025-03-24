iPhone kullanıcılarından Apple'a dava! Nedeni ise...

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi için reklamını yaptığı gelişmiş yapay zeka işlevlerini zamanında sunamadığı iddiasıyla mahkemelik oldu.ABD'de açılan davada, Apple'ın 'Apple Intelligence' olarak adlandırılan yapay zeka özelliklerini tanıtarak tüketicileri yanılttığı ve bu özelliklerin lansman tarihinde hazır olmayacağını bildiği öne sürülüyor.Apple, daha önce 2026 veya 2027'ye ertelenebileceği konuşulan bu özelliklerin gelecek yıl kademeli olarak sunulacağını açıkladı.Bu özellikler arasında, kullanıcının cihazındaki kişisel verilere dayanarak farklı uygulamalarda eylemler gerçekleştirebilen gelişmiş bir Siri sürümü de yer alıyor.Ancak, bu gecikme, iPhone 16 modellerini bu yapay zekâ özelliklerini bekleyerek satın alan kullanıcıların tepkisine yol açtı.Davacılar, Apple'ın eylemlerinin 'milyonlarca tüketiciyi' aldatarak, var olmayan özelliklere dayanarak yeni iPhone'lar satın almaya yönelttiğini iddia ediyor.Ayrıca, bu durumun Apple'a, rakiplerine karşı 'haksız bir avantaj' sağladığı da öne sürülüyor.Davacılar, toplu dava statüsü talep ederek, bu yapay zekâ özelliklerini bekleyen tüm iPhone 16 kullanıcıları için maddi tazminat talep ediyor.