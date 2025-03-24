Hakan Fidan ABD'de Marco Rubio ile görüşecek

Türkiye ve ABD arasında diplomasi trafiği hızlanıyor...ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki temaslara bir yenisi daha ekleniyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'ı ziyaret edecek.Bakan Fidan'ın burada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.Hakan Fidan’ın ziyareti kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular ele alınacak.İki bakanın, nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Erdoğan-Trump görüşmesini de ele alması bekleniyor.Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu görüşmenin gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine olumlu yaklaştığınıifade etmişti.