  • USD: 37,86 - 37,93
  • EURO: 41,04 - 41,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyoğlu'nda korkutan cami yangını

Beyoğlu'nda bulunan Molla Çelebi Camii'nin minaresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, olay yerine çağırılan ekipler tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

Ekleme: 24.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:15 / Editör: Atilla Özbir
Beyoğlu'nda korkutan cami yangını
Yangın, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KORKULAN OLMADI

İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla minareye ulaştığı çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü.

Beyoğlu'nda korkutan cami yangını