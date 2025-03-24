Beyoğlu'nda korkutan cami yangını
Beyoğlu'nda bulunan Molla Çelebi Camii'nin minaresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, olay yerine çağırılan ekipler tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KORKULAN OLMADI
İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla minareye ulaştığı çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü.