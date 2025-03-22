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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 22.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 gözaltıŞanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı