Çorum'da dinlenme tesisinde korkutan yangın
Sungurlu ilçesinde, dinlenme tesisindeki lastikçinin yanında bulunan malzemelerin tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan dinlenme tesisindeki lastikçinin yanındaki malzemelerin bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
KISA SÜREDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
OLAYDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar yaşandı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.