  • USD: 37,85 - 37,92
  • EURO: 41,02 - 41,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çorum'da dinlenme tesisinde korkutan yangın

Sungurlu ilçesinde, dinlenme tesisindeki lastikçinin yanında bulunan malzemelerin tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ekleme: 22.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Çorum'da dinlenme tesisinde korkutan yangın
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan dinlenme tesisindeki lastikçinin yanındaki malzemelerin bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

KISA SÜREDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Çorum'da dinlenme tesisinde korkutan yangın

OLAYDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar yaşandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.